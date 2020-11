FC Nantes : cette révolution qui met Gourcuff en pétard

Christian Gourcuff a beau être quelqu’un d'ouvert aux avancées du football, il lui arrive de ne pas comprendre tout ce qui gravite autour. L’entraîneur du FC Nantes fait ainsi régulièrement référence à son incompréhension de tout le système d’agents et d’intermédiaires qui gangrènent selon lui le monde du ballon rond. Cela pourrait d’ailleurs l’inciter à prendre sa retraite après son passage sur le banc des Canaris.

❤️ AU COEUR DES CLUBS [EXTRAIT]



🎙️ "Le foot c'est une guerre d'usure"



🤨 La règle des 5 changements ? Christian #Gourcuff, coach du @FCNantes, est loin d'être convaincu#TelefootLaChaine pic.twitter.com/50vN1uw6jx — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 9, 2020

« Pour moi, il y a plein d'aberrations »

Un autre thème semble le mettre en rogne : la règle des 5 changements au lieu de 3, appliquée depuis le début de la crise sanitaire et qui n’a jamais vraiment trouvé grâce à ses yeux. « Au départ, c'était pour répondre à des problèmes de Covid avec des préparations tronquées, a-t-il rappelé à Téléfoot. J'ai été étonné que cette règle soit maintenue, même si les effectifs ont été impactés par l'épidémie. Il y a plein de choses incohérentes: c'est cinq changements, mais que trois joueurs qui peuvent s'échauffer, et on ne peut faire ces cinq changements qu'en trois fois maximum… Pour moi, il y a plein d'aberrations. »

Surtout, pour l’entraîneur du FC Nantes, c'est à l'essence même du foot qu'on a touché. « Le football, c'est une question de continuité, un match dure 90 minutes, c'est un travail de longue haleine, d'usure, et le fait de pouvoir changer l'équipe complètement change la donne, estime Gourcuff. Ça a peut-être d'autres intérêts, comme d'autres coachs peuvent l'apprécier, mais en ce qui me concerne ça change la donne. Dans le foot, il faut travailler l'adversaire pour trouver des ouvertures, et là c'est différent. »