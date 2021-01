FC Nantes - Stade Rennais : Domenech a pris une initiative forte avant le derby

Raymond Domenech aura bientôt droit à son baptême du feu. Demain (19h), le FC Nantes accueille le Stade Rennais pour le compte de la 18e journée de L1 avec l’espoir de s’imposer devant le grand rival. Pour ce faire, l’ancien sélectionneur des Canaris entend trouver des relais pour diffuser encore mieux son message dans le vestiaire.

« Pour le moment, c’est moi qui suis allé les chercher, ce n’est pas encore spontané. C’est ce que j’aimerais qu’on arrive à faire, qu’ils n’aient aucune crainte de venir me parler, a-t-il confié, avant d’annoncer une initiative. Je vais faire ce qui se faisait déjà à une certaine époque, organiser une réunion avec trois ou quatre cadres de l’équipe pour qu’ils me disent ce qu’ils pensent, où on en est et qu’il y ait un vrai échange. Il faut qu’on fasse ça en collaboration. Il faut que leur ressenti serve à quelque chose. »

Les Canaris sont ponctuels avec Domenech

Maintenu capitaine, Nicolas Pallois a été chargé de trouver les partenaires les plus expérimentés et à l’aise dans ce rôle. « On a échangé un peu, a confirmé l’intéressé. C’est à lui et moi d’essayer de faire passer le message à tout le monde. On a retrouvé un peu de couleurs sur le terrain, tout le monde est à l'heure. J'ai appris [l'arrivée de Raymond Domenech] par la presse, je ne le connaissais pas du tout. Son arrivée ne me pose aucun problème, après il faut voir avec les autres joueurs. Les supporters sont mécontents, je peux l'entendre. À nous de faire le maximum, de donner une réponse positive sur le terrain et prendre les points. »