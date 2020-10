FC Nantes : du positif pour Neymar, Gourcuff a tout prévu pour faire face au PSG

Neymar sera-t-il présent à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes samedi lors de la 9e journée de L1 (21h) ? La question se pose après sa sortie sur blessure hier contre l’Istanbul Basaksehir (2-0).

Ce jeudi, Le Parisien indique que l’attaquant brésilien doit passer des examens ce jour afin de connaître la gravité de sa blessure et assure que le « ressenti de Neymar était plutôt rassurant et la star espérait que la blessure ne soit pas si sérieuse qu’il le craignait au moment de sa sortie, comme il l’a confié à son entourage. » Le quotidien francilien précise toutefois qu’il ne devrait pas être de la partie samedi à Nantes.

Abeid devrait dépanner en défense centrale

Avec ou sans Neymar, Christian Gourcuff a déjà tout prévu et risque de titulariser Mehdi Abeid en défense centrale pour pallier les absences. « Le PSG a eu un début de saison difficile à cause de la Ligue des champions. Ils ont quasiment deux équipes, ils peuvent jongler entre les différentes compétitions mais on n’est pas content que Neymar soit blessé, a-t-il affirmé en conférence de presse. Sur un terrain, c’est un danger supplémentaire mais ils ont tellement de qualités qu’ils peuvent faire face à de telles défections. Pour eux, c’est une péripétie. Abeid ? Il a prouvé qu’il pouvait jouer en défense centrale même si je ne dis qu’il va y jouer... Mais oui, c’est le seul que je vois capable de reculer d’un cran. » Selon Ouest France, l'ancien Dijonnais devrait évoluer dans l'axe avec Jean-Charls Casetelletto.