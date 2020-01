FC Nantes : Emond, déjà arrivé et lancé dimanche face à l’ASSE ?

true

Le FC Nantes pourrait annoncer sa première recrue hivernale ces prochaines heures. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Renaud Emond va signer en faveur des Canaris incessamment sous peu.

Renaud Emond, le nouvel attaquant du FC Nantes, est bien arrivé à Nantes. #FCN pic.twitter.com/E6k39hfb8j — Сyprien Legeay (@cyprien_legeay) January 7, 2020

En stage à Marbella avec le Standard de Liège, l’attaquant belge est arrivé hier en fin de journée, via Madrid, pour finaliser un contrat de deux ou trois ans et demi. La blessure de Kalifa Coulibaly (cuisse), samedi à Bayonne en Coupe de France (2-0), a sans doute accéléré le besoin du FC Nantes d’un attaquant axial. Si le buteur malien n’est pas encore totalement écarté pour affronter l’ASSE dimanche à la Beaujoire (15h), Emond pourrait déjà le suppléer.

Emond n’est plus blessé et a faim

« Remis d’une élongation aux ischio-jambiers, il pourrait effectuer ses débuts dès dimanche », glisse le quotidien sportif ce mercredi. Emond, lui, en profite pour parler un peu de son style. « Je ne suis pas le genre d’attaquant qui va dribbler dix mecs pour marquer, dit-il à La Dernière Heure. Mais bon, les grands buteurs en Europe n’ont pas ce profil. Je ne vois pas Cavani et Lewandowski le faire non plus. Ce n’est pas ce qu’on demande à un 9. Ce qu’on lui demande, c’est de finir les occasions. »