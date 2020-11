FC Nantes - FC Metz (1-1) : Gourcuff lance une pique à ses joueurs

Le FC Nantes fait du surplace. malgré une prestation honorable délivrée contre le FC Metz dimanche à la Beaujoire pour le compte de la 11e journée de L1 (1-1), les Canaris n’ont pu faire mieux que prendre un petit point.

« La première demi-heure a été très limpide, avec des séquences à une touche de balle, du pressing, des occasions très nettes. Le regret, c'est que nous n'avons pas concrétisé. C'est mon gros regret, a soufflé le coach du FC Nantes en conférence de presse. Puis, on se relâche cinq minutes, Metz sort la tête de l'eau et il y a ce penalty venu de nulle part. C'est le VAR. On n'est pas dans l'esprit du jeu, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement ».

« Au lieu de continuer à jouer dans leur camp... »

Pour autant, Gourcuff ne veut pas se réfugier derrière ce coup du sort, estimant que les Canaris auraient dû reprendre les devants par la suite. « On a fait preuve de volonté mais perdu en lucidité et comme ils avaient des arguments en attaque, cela a accentué le doute chez nous. Face à une équipe messine dans ses 20 mètres, on avait moins de capacité à prendre de la vitesse, et on a manqué de justesse dans les centres », a-t-il ajouté.

Le regret des Canaris est finalement arrivé dans les cinq dernières minutes de la première période, où le FCN a égaré son jeu. « C’est très basique, a tonné le technicien breton dans L’Équipe. Au lieu de continuer à jouer dans leur camp, on joue vers l’arrière et on s’expose à des coups comme ça. » En l’occurrence une main de Fabio qui contre, à bout portant, une frappe de Gueye destinée au toit du stade, dans le temps additionnel. Cela a fait penalty et but pour Metz.