FC Nantes, Girondins – Mercato : Gourcuff pourrait relancer Valère Germain (OM)

L’OM cherche à dégraisser pour permettre à de l’argent frais d’entrer dans ses caisses. Et, éventuellement, offrir des recrues à André Villas-Boas, l’entraîneur, qui prépare déjà la reprise à partir de la semaine prochaine.

En attendant, plusieurs joueurs ne seront pas retenus cet été. L’Équipe a dressé une liste non exhaustive des joueurs poussés vers la sortie au mercato. On y retrouve pêle-mêle Florian Thauvin, Kevin Strootman ou encore Kostas Mitroglou et Valère Germain.

Germain cadrerait bien avec le 4-4-2 de Gourcuff

À 30 ans, ce dernier arrive en fin de contrat en juin 2021 et n’entre pas dans les plans d’attaque d’AVB. Plusieurs clubs seraient déjà intéressés pour le recruter cet été, comme Valladolid ou encore les Girondins de Bordeaux. Le FC Nantes, déjà intéressé par le passé, pourrait-il relancer l’ancien buteur de l’AS Monaco ? Manu Lonjon a évoqué cette hypothèse.

« Il n’y pas de club idéal pour Germain, surtout avec son salaire, mais il est bon dans un 4-4-2, a-t-il glissé dans son live Twitch de dimanche soir. Tout seul en pointe, il a du mal, donc si Gourcuff acceptait de figer son 4-4-2, ce serait une bonne idée de le voir tourner autour d’un attaquant axial. Financièrement, il faut voir aussi mais je rappelle qu’il n’a pas de raison de partir de l’OM cet été. »