FC Nantes, Girondins, RC Strasbourg : le panorama commence à s'éclaircir pour les barrages

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Si on ne connaîtra pas le barragiste de Ligue 1 avant la 38e journée, on y voit un peu plus clair aujourd'hui concernant son potentiel adversaire de Ligue 2. En effet, accroché par le Pau FC hier (2-2), Toulouse n'a presque plus aucune chance de repasser devant le Clermont Foot (3 points de retard et une différence de buts de +8 en faveur des Auvergnats) pour l'accesit direct en Ligue 1.

Toulouse attend déjà son adversaire en play-off

Le Toulouse FC recevra lors du play-off 2, l'adversaire probable pour le barragiste de L1 ? Credit Photo - Icon Sport

Assurés de finir troisième, les Violets disputeront le « barrage 2 » face au vainqueur du match entre le 4e et le 5e du classement (match à trois entre Grenoble, le Paris FC et Auxerre). C'est donc l'une de ces équipes que le FC Nantes, le Nîmes Olympique, le FC Lorient, le RC Strasbourg, les Girondins de Bordeaux, le Stade Brestois ou Reims devront affronter en aller-retour les 27 et 30 mai prochain.

Le programme complet des barrages :

Le 18 mai (20h45, sur beIN Sports 1) : 4e de L2 – 5e de L2

Le 21 mai (20h45, sur beIN Sports 1) : Toulouse FC – vainqueur du play-off 1

Le 27 mai (20h45, sur beIN Sports 1 et Canal+ Sport) : Vainqueur du play-off 2 – 18e de L1

Le 30 mai (18h, sur beIN Sports 1 et Canal+) : 18e de L1 – Vainqueur du play-off 2