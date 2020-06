FC Nantes : Kita livre un secret d’État qui sauve les Girondins, l’ASSE, l’OM et le LOSC

true

Le président du FC Nantes Waldemar Kita a révélé le montant exact du prêt garanti par l’État pour sauver le football français. Certains clubs de L1 peuvent lui dire merci.

Quels sont les fameux clubs de Ligue 1 les plus impactés par la crise sanitaire ? Il y a quelque temps, Mediapart a attisé le courroux de l’ASSE en affirmant que les Verts faisaient partie de ceux qui ont le plus de mal à joindre les deux bouts en raison du Covid-19.

Cette dernière affirmation, balayée par le club forézien, n’est pas la seule puisque Les Échos se sont également penchés sur l’identité des clubs mis en difficulté par les récents événements et citent encore l’ASSE, le LOSC, l’OM et les Girondins de Bordeaux. Que ces derniers se rassurent, le prêt garanti par l’État et dont le montant est révélé au grand jour par Waldemar Kita devrait suffire à les sauver d’une éventuelle faillite ces prochains mois.

« Un montant similaire à celui versé grâce aux droits TV »

« Le montant alloué aux clubs demandeurs est similaire à celui qui aurait été versé grâce aux droits télévisés », précise le président du FC Nantes, en référence à la souscription d’un prêt garanti par l’Etat estimé à 224,5 millions d’euros le 4 mai. « L’ASSE, le LOSC, l’OM ou les Girondins de Bordeaux devraient être vivement intéressés. Ils risquent d’être les plus touchés par la crise financière », conclut la publication économique. Les Verts pourraient donc encore tousser devant ce constat.