FC Nantes : Kombouaré a offert au LOSC et à l'OL la recette miracle contre le PSG

Antoine Kombouaré a fait sourire l’assistance vendredi en conférence de presse. L’entraîneur du FC Nantes a répété à plusieurs reprises qu’il était confiant pour le maintien et qu’il était persuadé son équipe capable de faire un coup face au PSG. Les faits lui ont donné raison, les Canaris s’imposant dimanche au Parc des Princes (2-1).

« Les Canaris sont restés fidèles à leur tactique et n’ont absolument pas connu de coup de pompe physiquement et ont su se montrer efficaces, a applaudi Pierre Ménès sur son blog. Kombouaré a fait les bons choix et cela permet à Nantes de recoller un peu au classement puisque Nîmes et Lorient ont tous deux concédé le nul dans l’après-midi. »

« Je me suis appuyé sur leurs stats et leurs prestations après la C1 »

L’entraîneur du FC Nantes n’était pas peu fier de son gros coup réalisé à Paris mais celui-ci est directement lié par son analyse des failles du PSG en amont de la rencontre. « Je me suis appuyé sur leurs stats et leurs prestations après les rencontres de Ligue des champions pour dire à mes joueurs qu’il y avait une forme de décompression dans ces cas-là. Il fallait saisir cette chance et on a su le faire », a-t-il concédé après coup. L’OL, qui accueille le PSG dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (21h), sait déjà quel levier actionner pour réussir le même exploit que les Canaris. Le LOSC, qui croisera ce même PG mercredi en 8e de finale de la Coupe de France (17h), peut également en dire autant. Il faudra peut-être intégrer à cette équation le retour très attendu de Neymar...