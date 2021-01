FC Nantes : Der Zakarian dénonce l’agression d’un joueur à Montpellier !

Il en faudra encore plus aux supporters du FC Nantes pour revoir leur copie concernant Raymond Domenech. Force est pourtant de constater que les Canaris ne perdent plus depuis son arrivée sur le banc fin décembre. Après avoir tenu le Stade Rennais en échec mercredi à la Beaujoire (0-0), ils sont ainsi allés chercher un point à la Mosson en revenant au score grâce à Imran Louza (1-1).

Au-delà du score brut de la rencontre, dominée par les Canaris, Micgel Der Zakarian a pesté devant l’agression dont a été victime Florent Mollet suite à une charge de Sébastien Corchia peu avant la demi-heure de jeu. « On a joué dix minutes, puis on a disparu. On a manqué notre match, on n'a pas été bon. Flo s'est fait agresser en première période. Il a pris un gros coup de pied dans la cuisse et ne pouvait plus courir après la pause, a pesté le coach du MHSC en conférence de presse. Jusqu'à la pause, Nantes n'a rien eu comme occasion. On aurait pu le gagner sur la fin mais on a mal joué. Quand on ne fait pas trois passes d'affilée, il est compliqué de se créer des situations. C'est trop peu pour prétendre gagner un match. On a failli perdre ce match sur deux ou trois situations en seconde période. Heureusement, Jonas Omlin a réussi deux arrêts. »