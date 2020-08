FC Nantes : Laurey adopte la philosophie de Gourcuff au RC Strasbourg

false

Le premier choc de la saison entre l’OM et l’ASSE risque fort d’être annulé vendredi (19h). la raison ? Les quatre cas positifs au Covid-19 révélés par le club phocéen ces derniers jours.

L’OM n’est pas un cas isolé en la matière puisque le FC Nantes mais aussi le RC Strasbourg sont touchés par le coronavirus. Pour autant, ces deux clubs ne se plaignent pas malgré la reprise qui approche à grands pas (à Bordeaux pour le FCN et à Lorient pour le RCSA). Comme Christian Gourcuff ce week-end, Thierry Laurey a ainsi refusé de s’apitoyer sur son sort malgré les coups durs d’avant-saison.

« On ne se plaint pas d’avoir treize joueurs en moins. C’est vrai que c’est exceptionnel, mais quoi qu’il en soit, il y a des joueurs aptes et qui ont montré face à Dijon que l’on pouvait compter sur eux (ndlr : victoire 3-0 du Racing). Il faut arriver à faire la part des choses. Essayer de trouver les bons ingrédients pour aller faire un bon match à Lorient et arriver à ramener un ou trois points, a philosophé le coach du RC Strasbourg sur Alsa Sports. Je ne sais pas combien de joueurs je vais récupérer et ce n’est pas moi qui décide. Quand ils seront à nouveau négatifs on pourra les récupérer. Dans quel état je ne sais pas à l’heure actuelle. C’est pour cela que je répète que je me concentre sur les joueurs que j’ai à ma disposition et qui sont aptes pour le match de Lorient. »