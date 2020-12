FC Nantes : le FCN de Kita pourrait finir comme le RC Strasbourg de Keller !

Le départ précipité de Christian Gourcuff a remué beaucoup de choses au FC Nantes. Si des dissensions semblent avoir été révélées au grand jour, les supporters ne veulent plus entendre parler de Waldemar Kita. Président des Canaris depuis 2007, l’homme d’affaires franco-polonais entend toutefois rester en poste et dicter sa loi comme il l’entend.

Dans cette optique, l’arrivée d’un éventuel repreneur n’a pas lieu d’être mais les fans de la Maison Jaune ont soumis cette hypothèse sur les réseaux sociaux. Pas un jour ne semble même passer sans que cette hypothèse ne s’épaississe dans leur esprit.

Le débat est nourri depuis quelques jours, et Emmanuel Merceron a lâché sa théorie quant à l’identité d’un possible repreneur du FC Nantes. « Si tu restes en L1, ce sera un fonds banal. Si tu repars de plus bas tu peux espérer une histoire à la Marc Keller », a expliqué l’insider en référence à la descente du club alsacien dans les abîmes ces dernières années avant une remontée en L1 toute aussi spectaculaire que rapide.