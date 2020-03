FC Nantes : les Canaris ont fait dérailler le TGV OM

true

L’OM a perdu de sa superbe. Intraitables depuis le début de la saison, les hommes d’André Villas-Boas tirent la langue depuis un bon mois et viennent d’être accrochés par le SC Amiens à domicile (2-2).

Les Olympiens sont très tendus après le coup de sifflet final, ils en veulent à l’arbitre M. Letexier, surtout Villas-Boas très véhément… il reçoit un carton rouge… #OMASC pic.twitter.com/CQjHyw4n5l — Le Phocéen (@lephoceen) March 6, 2020

La défense de l’OM, point fort depuis l’arrivée d’André Villas-Boas sur le banc cet été, a encore craqué devant les attaquants du SCA. Le mois dernier, c’était déjà le cas devant les coups de boutoir du FC Nantes, qui avaient ramené une brillante victoire de l’Orange Vélodrome grâce à son opportunisme (3-1).

« C’est aussi le match de Nantes que l’on regrette »

Cette défaite semble marquer le début des ennuis pour l’OM, où le souvenir des Canaris n’est pas encore passé chez Morgan Sanson. « Il ne faut pas non plus dramatiser. Il faut qu’on relève la tête. C’est sûr qu’on perd deux points, mais c’est aussi le match de Nantes que l’on regrette. Contre ces deux équipes au Vélodrome, prendre un point sur six, ce n’est pas normal. On a des matchs compliqués qui arrivent et il va falloir répondre présent », a soufflé le milieu de l’OM au micro du Phocéen. On notera que ce même Sanson a ouvert le score devant le SCA… et avait aussi trouvé le chemin des filets contre les Canaris…