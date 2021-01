FC Nantes : les Canaris ont relancé un cadre du Stade de Reims

Les supporters du FC Nantes se pincent encore pour y croire. Alors qu’ils avaient mené deux fois au score, les Canaris avaient dû s’incliner à Delaune le 16 décembre dernier devant une équipe du Stade de Reims animée de plus d’abnégation (3-2).

Depuis, les hommes de David Guion ont confirmé cette tendance en allant prendre un point à Marseille face à l’OM avant la trêve (1-1). Xavier Chavalerin a retrouvé des couleurs. De retour dans le groupe face au FC Nantes, le milieu de 29 ans était entré en fin de match avant de disputer l’intégralité de la rencontre au Vélodrome. Ce renfort a tout changé dans le collectif rémois.

« C’est le joueur de club par excellence, reconnaît Guion dans L’Équipe. Il est là depuis le début avec Yunis. Tous les deux incarnent ces valeurs dont on a besoin : discipline, solidarité, engagement mais aussi le culot pour aller de l’avant. C’est un élément fédérateur. Son retour fait grand bien. Xavier, c’est l’âme de cette équipe. Ce n’est pas un aboyeur, je le sais mais il donne l’exemple, bien plus par son attitude, sa régularité que par la parole. Et il bonifie ses partenaires, qui sont plus sereins. »