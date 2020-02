FC Nantes : l’OM, nouvelle tête de Turc des Canaris ?

true

Le FC Nantes a sans aucun doute signé l’exploit du week-end en L1 en s’imposant face à l’OM samedi (3-1). Les Canaris, bien en place et solidaires, ont même donné une petite leçon à des Marseillais qui peinent à résister sur la durée. Au final, trois Nantais figurent dans l’équipe type de L’Équipe pour cette 26e journée : le stoppeur Nicolas Pallois, le milieu Imran Louza et l’attaquant Kader Bamba, auteur du deuxième but des siens d’une superbe frappe enroulée.

Le FC Nantes ne perd plus contre l’OM

À y regarder de plus près, la victoire du FC Nantes en terres marseillaises répond à la logique du moment. Selon les statisticiens, d’Opta, l’OM a ainsi perdu 3 de ses 4 derniers matches contre les Canaris en Ligue 1, soit autant que lors de ses 13 précédents (5 victoires, 5 nuls).

Pour la 1ere fois de son histoire en L1, le FC Nantes inscrit 3 buts au Velodrome ! #FCN #OMFCN — Grégory Jullian (@gregory_jullian) February 22, 2020

À l’aller, d’ailleurs, le FCN avait accroché l’escouade de Villas-Boas (0-0), qui n’aura donc pas réussi à dominer Christian Gourcuff cette saison. Pour compléter ce tableau idyllique, c’est la première de son histoire que la Maison Jaune inscrit 3 buts au Vélodrome en championnat. Très prometteur avant la réception du LOSC dimanche à la Beaujoire (15h).