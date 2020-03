FC Nantes – LOSC (0-1) : Lafont explique sa sortie kamikaze

true

Alban Lafont a sorti une prestation digne des plus grands hier face au LOSC (0-1). Auteur de plusieurs parades de grande classe, le gardien du FC Nantes aurait pourtant pu être expulsé d’entrée de jeu. Plus précisément dès la 8e minute, moment où il a séché Victor Osimhen hors de sa surface de réparation et près de la ligne de touche.

Lafont n’a pas eu peur

Que lui est-il vraiment passé par la tête ? Pourquoi une telle sortie alors que plusieurs défenseurs des Canaris auraient pu se substituer à son enthousiasme débordant ? « Non, je ne me suis pas fait peur, explique le portier du FC Nantes dans les colonnes de L’Équipe. On savait que les Lillois utilisaient beaucoup la profondeur alors je suis sorti au-devant d’Osimhen. Mon geste était calculé. D’ailleurs l’arbitre l’a vu lui aussi de cette façon puisqu’il m’a juste mis un carton jaune. »

Fin du match⏱️I #FCNLOSC Le FC Nantes, peu inspiré, s’incline… Il va falloir vite rebondir et montrer un visage plus conquérant. 🔛 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/b9ooxQykY7 — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2020

Lafont, qui a soigneusement évité de tirer la couverture à lui malgré sa prestation XXL dans les cages, veut aller de l’avant. « Moi, je veux juste retenir notre performance collective, poursuit-t-il. Bien sûr, on a perdu et on espérait faire un peu mieux à domicile, mais on a quand même montré quelque chose en seconde période. Nous avons tenté de réagir. »