FC Nantes – LOSC (0-1) : le bourreau des Canaris enfonce le clou

Benjamin André, bourreau du FC Nantes dimanche (1-0), affirme haut et fort que le LOSC aurait pu s’imposer plus largement tant son équipe a dominé les débats.

Le LOSC a fait forte impression dimanche à la Beaujoire. Très solides et bien équilibrés, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur un but de la tête de Benjamin André peu avant l’heure de jeu et n’ont jamais vraiment tremblé (1-0).

« On a dominé quasiment tout le match »

L’ancien capitaine du Stade Rennais, encore très bon aux côtés de son acolyte portugais Renato Sanches au cœur du jeu, estime que le LOSC aurait sans doute mérité de s’imposer plus largement tant il a dominé les débats à la Beaujoire. « On aurait dû tuer le match plus tôt. On a dominé quasiment tout le match », a lâché André dans les colonnes du quotidien gratuit 20 Minutes.

Le milieu de terrain du LOSC pourrait être nettement plus en difficulté dimanche lors de la réception de l’OL au stade Pierre-Mauroy, en clôture de la 28e journée de L1 (21h). André devra alors sans doute devoir gérer le tout nouveau crack du championnat : Bruno Guimarães (22 ans).