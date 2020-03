FC Nantes – LOSC (0-1) : Pallois fulmine contre ses attaquants

true

Le FC Nantes a vécu un choc thermique, et pas seulement en raison des pluies diluviennes ce dimanche. Excellents face à l’OM il y a neuf jours, les Canais sont passés au travers hier à la Beaujoire contre le LOSC (0-1).

Fin du match⏱️I #FCNLOSC Le FC Nantes, peu inspiré, s’incline… Il va falloir vite rebondir et montrer un visage plus conquérant. 🔛 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/b9ooxQykY7 — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2020

Très solides, les hommes de Chrisrophe Galtier ont survolé les débats et auraient mérité de s’imposer plus largement sans un grand Alban Lafont. Nicolas Pallois, qui a bu la tasse devant la doublette Victor Osimhen – Loïc Rémy, admet les carences du jour. Surtout dans le domaine offensif.

« Il faut être plus tueur dans la surface »

« On aurait pu jouer trois heures, on n’aurait pas mis un but. Lille est une très bonne équipe. Offensivement, c’est costaud, a déclaré le défenseur du FC Nantes à Ouest France. On est déçus de ne pas prendre de point mais je pense qu’on ne pouvait pas prétendre à mieux. On a le ballon jusqu’aux vingt mètres et ensuite, dans la dernière passe, le dernier geste, il y a toujours du déchet ou un manque de concentration. Il faut être plus tueur dans la surface. On a parfois du déchet qui coupe une action et derrière ça part en contre sur 60 mètres dans notre camp. À nous de bien travailler dans la semaine avant le déplacement à Angers. »