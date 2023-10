FC Nantes, LOSC, ASSE - Mercato : une starlette du Red Star ciblée cet hiver ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Foot Mercato consacre une brève à un jeune joueur du Red Star qui aurait attiré l'attention de plusieurs clubs de L1 et de L2, sans nommer les clubs en question. Il s'agit d'Ilyès Mohamed, un milieu offensif de 16 ans.

Ilyès Mohamed cartonne avec le Red Star

Le joueur a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives avec les U17 Nationaux de son club. Passé par le Pôle Espoir de Dijon entre 2020 et 2022, il a la particularité d'être éligible avec la France, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie.

