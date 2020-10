FC Nantes, LOSC : mauvaises nouvelles pour les supporters

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les clubs de L1 et leurs fidèles supporters. À Lille, au coeur d'une ville en zone d'alerte maximale, les autorités n'ont eu d'autre choix que de restreindre la jauge du stade Pierre-Mauroy (capacité de 50 186 places) à 1 000 personnes. Une contrainte pour le LOSC, qui disputera dimanche le derby contre le RC Lens dans une arène presque vide (21h).

Le club nordiste a annoncé que les places seraient partagées entre des entreprises partenaires et des supporters actifs, afin de « constituer le plus beau kop en tribune Nord, la meilleure ambiance et le meilleur soutien aux joueurs. »

À Nantes, on espérait pouvoir accueillir 5 000 personnes contre le Stade Brestois mais les autorités sanitaires locales ont averti vendredi que la ville risquait de passer dans les prochains jours en zone d'alerte renforcée. La préfecture a donc annoncé la réduction de la jauge à 1 000 personnes. Le FC Nantes a interrompu la vente de billets pour le match contre Brest dimanche, et précisera dans les prochains jours les modalités pour déterminer qui pourra entrer au stade de la Beaujoire.