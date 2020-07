FC Nantes, LOSC – Mercato : comment le clan Simon a mis la pagaille dans le transfert d’Osimhen

true

Annoncé proche de Naples depuis plusieurs jours, Victor Osimhen (21 ans) est pourtant toujours un joueur du LOSC. Son changement d’agent a retardé son transfert.

Marc Ingla a été limpide concernant l’avenir de Victor Osimhen ce jeudi devant la presse. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C’est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché », a assuré le directeur général du LOSC.

Si Osimhen a fait son choix et que le LOSC et le Napoli sont d’accord, quel est le point d’achoppement de ce dossier bien ficelé ? Selon L’Équipe, la difficulté du transfert réside principalement dans le récent changement d’agent du joueur. Le Nigérian (21 ans) est désormais épaulé par William D’Avila – agent de Moses Simon (FC Nantes) notamment – qui a paraphé un mandat en bon et due forme.

Les anciens agents d’Osimhen menacent

Cela a d’abord contraint les deux parties à renégocier toute l’opération dès lundi, notamment des clauses contractuelles spécifiques d’équipementier. Les anciens agents d’Osimhen ont fait valoir leur qualité de représentants officiels… jusqu’à menacer Naples de poursuites s’ils étaient écartés des négociations ! Malgré ces tourments, le joueur est attendu à Naples aujourd’hui pour passer sa visite médicale. Il serait temps.