FC Nantes, LOSC - Mercato : le dossier Yacine Adli relancé l'été prochain ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Sur les rangs pour accueillir Yacine Adli (Milan AC, 22 ans) cet hiver, le FC Nantes et le LOSC pourraient bien avoir une nouvelle opportunité de récupérer le milieu offensif l'été prochain. En effet, si l'on en croit la Gazzetta dello Sport, le Milan AC – qui prépare un grand ménage dans son effectif – ne compte plus spécialement sur l'ancien Bordelais et Parisien.

Alors qu'il était question d'un prêt pour qu'Adli s'aguerrisse cet hiver, le club lombard a complètement changé son fusil d'épaule et souhaite désormais vendre le joueur formé au PSG, apparu seulement à 4 reprises (114 minutes jouées) cette saison et qui n'a pas convaincu.

Reste à connaître le prix de vente d'un Yacine Adli pour qui le Milan avait quand même déboursé 8,5 M€ il y a deux ans en lui offrant un contrat jusqu'en juin 2026...