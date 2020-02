FC Nantes : LOSC, OM, supporters, Coco… Gourcuff fait le point

true

Le point infirmerie :

« Seuls Fabio, Marcus Coco (reprise) et Renaud Emond (reprise) seront indisponibles. Il n’y a eu de pépin cette semaine. Marcus Coco va très bien, il me surprend. Néanmoins, on ne va pas griller les étapes. Par exemple, Renaud Emond a effectué un travail individualisé. »

La victoire à Marseille a changé la dynamique

« Il faut rester prudent même si les trois points pris à Marseille font du bien au moral et à la confiance parce-que c’est un match qui a marqué les esprits. Cette semaine, je suis surpris par la qualité des séances. Les joueurs ont ressenti quelque chose de fort. Ce n’est pas anodin ! »

LOSC, un plus gros morceau que l’OM

« Le LOSC est une équipe qui a beaucoup de vivacité. Sur les derniers matches, leurs performances sont intéressantes et probantes. On va essayer de faire ce que l’on sait faire, mais ça va être un match plus difficile encore que face à Marseille, sur le plan de l’intensité physique que les Lillois savent mettre. »

Gourcuff veut offrir du spectacle aux supporters

« Les points ont la même saveur à domicile qu’à l’extérieur. On a la volonté de renouer avec la victoire dimanche devant notre public ! La volonté de gagner devra être présente. On veut présenter un beau spectacle à nos supporters à domicile. La motivation doit être présente. Il ne faudra pas manquer de concentration car on pourrait le payer au prix fort. Face à des équipes qui posent le jeu, on peut nous aussi mieux installer notre jeu et quand on a tout le monde, la solidité de l’équipe est différente. Dans la percussion et dans les mouvements, cela change beaucoup de choses ! »