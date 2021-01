FC Nantes - Mercato : Guingamp, Domenech, FCN... Imbula s’explique et est prêt à en découdre !

L’annonce en a surpris plus d'un. Le 31 décembre dernier, on apprenait que Giannelli Imbula était mis à l’essai au FC Nantes avant même la première conférence de presse de Raymond Domenech. Ce dernier a confirmé la nouvelle mais n’a pas encore tranché le sujet. L’ancien milieu de l’OM a expliqué pourquoi il avait quitté l’En Avant Guingamp prématurément.

« Guingamp c’est mon club de cœur, j’aime beaucoup les gens là-bas. Après, ils ont voulu tout de suite qu’on se mette d’accord pour un contrat avant même que je reprenne avec le groupe pro. Moi j’ai dit non, a-t-il confié à Foot Mercato. J’attendais de leurs nouvelles, mais ils ne sont jamais revenus vers moi alors qu’ils m’avaient fait une proposition verbale. Ils avaient dit qu’ils devaient rencontrer mon entourage aussi mais ils n’ont rien fait. »

« Je suis motivé et prêt à en découdre »

Un appel de Domenech a tout fait basculer dans l’esprit d’Imbula. « Quand Nantes est venu aux nouvelles, personne au club, pas même le président de Guingamp n’a insisté pour que je reste, a-t-il poursuivi. Raymond Domenech m’a contacté le 30 décembre. Il m’a demandé si le projet nantais pouvait m’intéresser. Ça s’est fait très vite. Je ne le connaissais pas personnellement. De ce que je sais, il a été très content de ce que j’ai pu produire. Pour l’instant, ce n’est pas suffisant mais je me donne toutes les chances de réussir. Je veux rejoindre un club avec un réel projet qui me permettra de m’inscrire dans la durée. Je n’ai que 28 ans et je me sens prêt physiquement et moralement. Je suis motivé et prêt à en découdre. Je suis encore un joueur de haut niveau et le talent est toujours là. »

Imbula est attentif au marché

Dans l’esprit d’Imbula, rester au FC Nantes serait une excellente chose mais il reste attentif à d’autres horizons au cas où les Canaris ne lui donnent pas sa chance. « On va bien voir ce qui va se passer dans les prochains jours avec le coach et la direction. Moi je ne me ferme aucune porte et je reste à l’écoute, a-t-il ajouté. Moi, ce que je souhaite c’est trouver un projet qui me correspondra le mieux et avec des gens qui sauront me faire confiance. Et tant mieux si c’est à Nantes. »