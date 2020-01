FC Nantes – Mercato : l’ASSE et Reims ont déjà tenté le coup Moses Simon !

true

Particulièrement brillant au FC Nantes depuis son arrivée l’été dernier, Moses Simon (24 ans) était alors convoité par deux autres clubs de L1 : l’ASSE et le Stade de Reims.

Christian Gourcuff n’a plus assez de flatteries dans son répertoire pour Moses Simon. Plutôt fermé en ce qui concerne l’idée d’étaler les qualités ou les défauts de ses joueurs sur la place publique, le coach du FC Nantes n’a jamais caché que l’attaquant nigérian était un top selon lui. Ses qualités de percussion et de vitesse en font même son élément le plus incisif en attaque.

19 matches de Liga la saison dernière

Le FC Nantes a donc été particulièrement inspiré en allant le chercher du côté de Levante, où le joueur de 24 ans peinait, en prêt en provenance de La Gantoise. En Espagne, Paco Lopez privilégiait un système en 3-5-2 sans ailier qui ne collait pas tout à fait avec son profil. Parfois utilisé comme piston droit, Simon a malgré tout participé à 19 matches de Liga. Suffisant pour intéresser le FC Nantes, donc, mais aussi deux clubs de L1 du même standing.

Simon a aussi été proposé au Stade Rennais

Selon L’Équipe, l’ASSE et le Stade de Reims ont ainsi pensé à Simon. Son nom avait aussi été soufflé à la cellule de recrutement du Stade Rennais, qui n’avait pas donné suite. Les Canaris oui, dans le cadre un prêt assorti d’une option d’achat. Celle-ci s’élève à 5 M€, une broutille vu son utilité et son potentiel.