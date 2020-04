FC Nantes – Mercato : l’OL a craint le pire entre Lopes et Tatarusanu

true

Parti du FC Nantes à l’OL l’été dernier, Ciprian Tatarusanu (34 ans) n’a pas été très bien vu à son arrivée au sein du club rhodanien. Grégory Coupet en témoigne.

Ciprian Tatarusanu (34 ans) laisse quelques regrets au FC Nantes. Arrivé dans les bagages de Claudio Ranieri en provenance de la Fiorentina à l’été 2017, le gardien roumain avait su se montrer performant avant de partir libre.

En désaccord avec les dirigeants des Canaris, Tatarusanu avait réussi à rebondir à l’OL où il pensait être titulaire en lieu et place d’Anthony Lopes. Sauf qu’en arrivant, il a vite compris que le Gone garderait son statut de numéro 1 dans les cages. Cette situation a cause un malaise en interne, comme l’admet aujourd’hui Grégory Coupet.

Coupet a craint le pire entre Lopes et Tatarusanu

« la confusion vient du fait que Ciprian a été demandé par le club avec un point d’interrogation de savoir si Antho allait rester, rappelle l’entraîneur des gardiens de l’OL dans un échange sur les réseaux sociaux. Le club s’est protégé sur ce coup-là et c’est sûr que Tata venait en tant que titulaire et espérait jouer. Il a ensuite compris qu’Antho Lopes était parti pour rester. Bien sûr ça a été un petit coup au moral de Ciprian. Ça a été une période tendue, oui et non… Je me suis dit : ‘Waouh, ça va être costaud, je vais me retrouver avec un Lopes en mode guerrier parce qu’on lui met un gardien expérimenté dans les pattes… On va passer un autre cap, il va falloir s’adapter.’ Et au bout du compte, Ciprian est très intelligent, Antho a été top aussi. Ils ont appris à se connaître. J’ai trois gardiens qui sont restés ans une vraie dynamique et une honnêteté de travail fantastiques. »