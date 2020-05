FC Nantes – Mercato : Simon détourné du Stade Rennais par un buteur de Reims ?

true

L’OM pourrait causer quelques tracas au Stade Rennais cet été. Déjà problématique cette saison au niveau sportif avec une place de mieux au classement final, le club phocéen pourrait essayer de souffler au club breton M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais apprécie l’OM, qui le lui rend bien. Si son départ n’est pas encore vraiment d’actualité, eu égard à son prix élevé, le SRFC peut déjà commencer à anticiper un quelconque mouvement cet été.

L’Équipe explique ainsi qu’une liste de successeurs en attaque a déjà été établi par les dirigeants rennais, qui ne semblent plus faire de Moses Simon (FC Nantes) leur priorité estivale. « Devant, comme en janvier, Rennes aimerait recruter un joueur excentré percutant. Il songerait notamment à Boulaye Dia (Stade de Reims), Denis Bouanga (ASSE) ou Jérémie Boga (Sassuolo), peut-on lire dans le quotidien sportif. Ce dernier est déjà passé par Rennes en prêt (2015-2016) et s’est illustré cette saison en Serie A, mais il est aussi dans le viseur d’écuries italiennes plus ambitieuses. »

Bouanga, Dia et Boga pistés pour remplacer Niang ?

Au-delà du cas Niang, le Stade Rennais devra affiner son effectif et il n’est pas sûr du tout que des éléments comme Siebatcheu, Guitane ou Doumbia aient plus de temps de jeu la saison prochaine. Quant à Clément Grenier (29 ans, 2021), il semble que la rude concurrence ait scellé son avenir la saison prochaine.