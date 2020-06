FC Nantes – Mercato : un gros coup de Mogi Bayat au Stade Rennais !

true

Interpellé par Daniel Riolo lundi sur RMC Sport, Mogi Bayat s’est défendu bec et ongles. L’occasion pour lui de glisser que le FC Nantes n’était pas son seul interlocuteur.

Les supporters du FC Nantes en discutent encore. Lundi soir, Mogi Bayat était invité sur l’antenne de RMC Sport et ne s’est pas démonté. Sous le feu des critiques, le sulfureux agent s’est défendu avec des arguments qui lui sont propres et va continuer à alimenter les débats autour de son engagement en faveur du FC Nantes.

Invité à s’exprimer sur son rôle précis dans le recrutement des Canaris, Bayat a rappelé quel en était vraiment le degré mais aussi le fait que le FC Nantes n’était pas son seul interlocuteur en France. Il a aussi déjà eu affaire… avec le Stade Rennais.

J’ai pu vendre Sarr à Watford pendant que j’étais focalisé sur le FC Nantes »

« À Nantes, il y a Philippe Mao, qui est le responsable du recrutement et on ne m’a rien confié du tout, a-t-il rappelé dans des propos relayés par Ouest France. Je ne souhaite pas être le directeur sportif du club de Nantes et d’aucun club. Je suis intermédiaire, enregistré avec un diplôme délivré par la Fédération de football de Belgique et je suis autorisé à exercer dans tous les pays où il faut des autorisations. Je ne veux pas arrêter d’être agent. J’aime beaucoup mon métier. J’ai pu vendre Sarr à Watford pendant que j’étais focalisé sur le FC Nantes. »