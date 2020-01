FC Nantes – Mercato : Waris plus désiré que jamais par le RC Strasbourg ?

false

Que serait le RC Strasbourg sans Ludovic Ajorque ? Le Réunionnais (25 ans), joueur offensif le plus utilisé cette saison avec le Racing, a signé 9 buts et 4 passes décisives et reste même sur 3 buts lors de ses 3 derniers matches. « C’est un joueur très important pour nous, qui a franchi des paliers et va encore progresser », assure Lamine Koné dans L’Équipe.

#FCNantes. #mercato. Le FC Nantes tient son renfort offensif. Selon nos informations, l’attaquant belge Renaud Emond, 28 ans, va s’engager pour deux ans et demi avec les Canaris. Il arrive du Standard de Liège où il a marqué 7 buts en 14 matches. @FCNantes. @JMBoudard. — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) January 7, 2020

À côté de lui, le constat est moins réjouissant. Lebo Mothiba plafonne à 3 buts et 3 passes décisives mais il s’est blessé au psoas contre l’ASSE (2-1, le 21 décembre). De son côté, le prometteur Ivoirien Kévin Zohi (23 ans) a été freiné (2 buts en C3) par une blessure à une cuisse. La volonté de recruter en attaque est donc toujours vive au RC Strasbourg.

« On accueillerait un nouveau avec plaisir »

Selon L’Équipe, Waris Majeed (28 ans, 2022) resterait la piste privilégiée par le club alsacien grâce à sa polyvalence et sa connaissance de la L1. Le FC Nantes, qui pourrait boucler l’arrivée de Renaud Emond sous peu, pourrait se retirer de la course. Resterait alors le FC Metz pour Waris. « On accueillerait un nouveau avec plaisir, mais cela ne représente pas une urgence absolue, car on a déjà pas mal de variété offensivement », estime Koné. Les chiffres disent pourtant le contraire.