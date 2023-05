FC Nantes - Montpellier : humiliés par la Brigade Loire, les Canaris se rebellent après le match !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Rien ne va plus au FC Nantes. Après avoir pris un point encourageant à Toulouse dimanche dernier (0-0), les Canaris ont plongé hier à la Beaujoire devant le Montpellier HSC (0-3). Si Pierre Aristouy ne s’est pas caché pour assumer la défaite en conférence de presse d’après-match, on ne peut pas en dire autant de ses joueurs. Encouragés mais aussi franchement secoués par la Brigade Loire pendant la rencontre, les Canaris n’ont pas daigné aller les saluer au coup de sifflet final pour éviter le remontrances !

« À cause de vous, on se tape la honte dans toute la France »

« 0-3 contre la Juve ou contre Montpellier, Coupe d’Europe ou 2e division, ils ont chanté pendant 90 minutes pour leur équipe, n’ont jamais rien lâché malgré ce nouveau naufrage. Les joueurs ont préféré les ignorer, et filer directement dans le vestiaire… Tristesse », a constaté le twittos Alexis Vergereau. Il faut dire que la Tribune Loire avait notamment entonné un chant évocateur au cours du match : « Aux joueurs de me***, à cause de vous on se tape la honte dans toute la France. » Ambiance...

C’est un naufrage pour le @FCNantes. Abandonné par ses « leaders », sans caractère, incapables de réagir quand les vents sont contraires.

« Aux joueurs de merde, à cause de vous on se tape la honte dans toute la France » chante La Tribune Loire. pic.twitter.com/HUOMQKV0J4 — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 20, 2023

Pour résumer Les joueurs du FC Nantes ont préféré rentrer directement aux vestiaires plutôt que d’aller discuter avec les supporter de la Tribune Loire au coup de sifflet final du match perdu contre le Montpellier HSC samedi à la Beaujoire (0-3).

Bastien Aubert

Rédacteur