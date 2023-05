FC Nantes - Montpellier : Pallois s’est lâché après la débâcle des Canaris

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L’heure est grave au FC Nantes. Rossés hier à la Beaujoire par le Montpellier HSC (0-3), les Canaris sont au bord du précipice en Ligue 1 et devront faire le plein lors de leurs deux derniers matches à Lille et contre Angers en espérant un faux-pas de l’AJ Auxerre d’ici à la fin de la saison. En attendant, les langues commencent à se délier dans le vestiaire du FC Nantes.

Pallois en a gros sur la patate

Le dernier à s’exprimer ouvertement sur a crise traversée par les Canaris n’est autre que Nicolas Pallois. « Ça fait 6 mois que c’est rude… Ça fait 6 mois qu’on ne gagne pas un match ! On peut jouer une semaine, on ne va pas marquer un but », a tonné le défenseur central du FC Nantes au micro d’Hit West. Ambiance...

Nicolas PALLOIS se lâche 🔥



« Ça fait 6 mois que c’est rude… Ça fait 6 mois qu’on ne gagne pas un match ! On peut jouer une semaine, on ne va pas marquer un but ! »@FCNantes @radio_hitwest @PodcastNantes pic.twitter.com/pUsBbocLaM — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 20, 2023

Pour résumer Nicolas Pallois a lâché les chevaux après la nouvelle débâcle du FC Nantesdevant le Montpellier HSC, samedi à la Beaujoire (0-3), dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Le défenseur central des Canaris en a gros sur la patate.

