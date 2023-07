FC Nantes, OGC Nice, LOSC – Mercato : un club est tout proche de ferrer Franck Honorat

Cité parmi les pistes du FC Nantes mais également de l'OGC Nice ou encore du LOSC, Franck Honorat est toujours un joueur du Stade Brestois. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'ailier s'attend cependant à bouger cet été même s'il sait que son départ dépend d'abord des offres.

Alors que le SB29 a fixé la barre à 10 M€ pour lui, un club se montre particulièrement insistant à le recruter : le Borussia Mönchengladbach. Déjà là l'an passé, le 10ème du dernier championnat allemand a déjà formulé deux offres cet été selon le Télégramme. Si aucune des deux propositions n'a encore atteint le prix de regard fixé par Grégory Lorenzi, il semblerait que l'ancien club de Marcus Thuram se rapproche d'un accord.

Florian Plettenberg (Sky Germany) assure que le transfert est dans sa phase finale et qu'Honorat doit s'engager en Allemagne pour un contrat de quatre ou cinq ans pour une indemnité comprise entre 6 et 8 M€ bonus inclus.

Du côté des Canaris, du Gym ou encore des Dogues, on est en tout cas beaucoup plus discret à avancer sur le dossier. Pour rappel, l'ASSE suit également le dossier Honorat de loin disposant d'un pourcentage sur la plus-value réalisée...

❗️Excl. News #Honorat: He‘s on verge to join @borussia!



➡️ Verbal agreement is done

➡️ Contract until 2027 or 2028

➡️ Transfer fee: Between €6-8m with bonus payments included.



Final details with Brest have to be clarified now. All parties are confident to finalize the… pic.twitter.com/jRs3JjxTB9