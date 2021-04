FC Nantes – OL : Léo Dubois l'annonce, il sera sans pitié pour les Canaris

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

S'il a été formé à la Jonelière et qu'il est forcément très triste de voir les Canaris dans les bas fonds du classement à lutter pour leur survie, ne compter pas sur Léo Dubois pour faire des cadeaux dimanche lors du match OL – FC Nantes.

« Pas d'état d'âme sur le terrain »

Envoyé au front par le club rhodanien pour évoquer le choc, l'international tricolore a prévenu : « Il n'y aura pas d'état d'âme sur le terrain. Mon coté affectif pour ce club ressortira après le match, l'objectif est de prendre les trois points, je suis à l'OL aujourd'hui. Si on met tous les ingrédients, je pense qu'on gagnera le match ».

Et Léo Dubois a également évoqué la pression de la course au titre, une pression positive selon lui : « À l'OL, on a la pression au quotidien, on joue ici pour ça. Le président a toujours ce discours positif quand il vient nous parler. J'ai confiance en tout le monde pour répondre à ses objectifs ».

Légèrement touché face à Lens il y a quinze jours, Léo Dubois n'avait que 60 minutes dans les jambes lors de la victoire contre le SCO Angers dimanche dernier (3-0). Cette fois-ci, il sera prêt à batailler 90 minutes...

Retranscription : compte Twitter d'InsideGones.