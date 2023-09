FC Nantes, OL, LOSC - Mercato : une promesse brésilienne dans le viseur ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Cette nuit a eu lieu la finale aller de la Coupe du Brésil entre Flamengo et Sao Paulo, dans la mythique enceinte du Maracana. Ce sont les visiteurs qui se sont imposés (1-0), grâce à un but de la tête de Jonathan Calleri, sur un centre de Rodrigo Nesto. Ce dernier, milieu de 23 ans, a tenu la dragée haute à un entrejeu rubronegro dans lequel on trouvait l'ancien Marseillais Gerson ainsi que les promesses Victor Hugo et Erick Pulgar.

Rodrigo Nesto ne coûterait "que" 7 M€

La qualité de Rodrigo Nesto n'a d'ailleurs pas échappé aux clubs européens puisque, selon Ekrem Konur, trois d'entre eux l'auraient à l'œil. Le journaliste spécialisé dans les transferts précise qu'il s'agit d'écuries françaises et espagnols sans donner leur nom. En France, l'OL a une tradition brésilienne depuis vingt ans, renforcée par le fait que John Textor est aussi propriétaire de Botafogo. Le LOSC et l'AS Monaco peuvent également être des candidats depuis que Luis Campos y a œuvré, dénichant des pépites brésiliennes pour leur compte. Enfin, le FC Nantes s'est lancé cet été dans le recrutement auriverde (Marquinhos, Douglas Augusto, Adson) et cela lui réussit plutôt bien. Autant de destinations possibles pour un Rodrigo Nesto coté à 7 M€ par Transfermarkt...

🚨3 clubs from Ligue 1 and La Liga are monitoring the situation of Sao Paulo's 23-year-old Brazilian player Rodrigo Nestor.

🇧🇷🔴⚫⚪ #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/bigfQg9cTX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 17, 2023

Podcast Men's Up Life