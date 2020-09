FC Nantes, OL - Mercato : Juninho a ciblé le remplaçant d’Aouar chez les Canaris !

L’avenir d’Houssem Aouar (22 ans) n’est pas encore tranché à l’OL. Convoité par de grands clubs européens comme la Juventus Turin, Manchester City ou encore le PSG, le milieu international tricolore n’a encore rien reçu de concret sur la table. Lyon n’est pas forcément vendeur mais étudiera une offre si celle-ci se présente d’ici au 5 octobre prochain. Afin d’anticiper un possible départ d’Aouar, Juninho a déjà identifié son remplaçant. Selon le site Les Lions de l’Atlas, il s’agit d’Imran Louza (21 ans).

L’OL en pince pour Louza en cas de départ d’Aouar

« Auteur de grosses performances la saison dernière, le milieu franco-marocain Imran Louza, est de plus en proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais, assure le site spécialisé sur le football marocain. Le natif de Lyon ne manque de prétendants puisque les Gunners d’Arsenal et la Juventus ont manifestés leurs désirs de l’enrôler. De son côté, le président de l’OL, Jean Michel Aulas souhaite renflouer les caisses du club et ne serait pas contre le départ du franco-algérien. » Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur du FC Nantes est estimé à 10 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.