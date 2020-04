FC Nantes, OL – Mercato : Kita doit gérer un nouveau cas Dubois

true

Après Léo Dubois (OL) en 2018 et Valentin Rongier (OM) en 2019, le FC Nantes pourrait bien perdre pour le troisième été de rang son capitaine Abdoulaye Touré (26 ans).

Waldemar Kita a déjà la solution pour une reprise plus sereine du championnat après le déconfinement. « Il faut passer les tests pour savoir où l’on en est. Quand il y aura une reprise collective, il faut un dépistage quotidien ou tous les deux jours, explique le président du FC Nantes dans Le Parisien. Chaque club doit trouver un laboratoire capable de lui donner au quotidien des analyses. Nous, nous prenons toutes les précautions.

Notre première préoccupation est que le joueur soit en bonne santé. Aujourd’hui, je dis qu’il faut se mettre au travail, mais pas n’importe comment. Mais si cet homme à 2 000 euros retourne travailler, je ne vois pas comment le football ne retournerait pas travailler avec toutes les précautions. C’est impensable ! »

La question est de savoir si ce même Kita a la solution pour sauver ses capitaines ? Depuis deux ans, les cas Léo Dubois (OL) et Valentin Rongier (OM) laissent sceptiques sur ce sujet. Pire, si le départ de Rongier à l’OM l’été dernier a rapporté une belle somme au FC Nantes (15 M€), on se rappelle que celui de Dubois à l’OL n’avait rien coût aux Gones.

Cet été, un nouveau cas pourrait rejaillir au FC Nantes. Comme déjà évoqué dimanche soir, Abdoulaye Touré semble proche d’un départ au mercato.

L’Italie n’est pas la seule intéressée par Touré

Pur Nantais, formé au club et membre de la génération 1994 comme ses deux prédécesseurs, le milieu de 26 ans n’avait déjà pas manqué de sollicitations lors des derniers marchés. West Ham s’est également positionné cet hiver, avec une offre qui ne le satisfaisait ni lui ni ses dirigeants. L’intérêt du club londonien a toutefois rappelé la cote dont il bénéficie puisque plusieurs clubs italiens sont venus aux renseignements ces dernières semaines.

La Serie A et la Premier League ne sont pas les seuls championnats intéressés par les services d’un joueur sous contrat jusqu’en 2022. Précision qui le rapproche encore plus de Dubois et Rongier : Touré aspire à passer un cap dans sa carrière. Et il se verrait bien en Allemagne…