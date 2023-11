FC Nantes, OL, OM, PSG, RC Lens : la Ligue 1 a touché le fond, ce chiffre l'indique

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Selon la Ligue de Football Professionnel, la Ligue 1 est celle des talents. Pourquoi pas...Mais elle n'est en tout cas pas celle des buteurs, du moins pas le week-end dernier. Et on peut même se demander, surtout si le PSG n'avait pas affronté Montpellier au Parc des Princes (victoire 3-0), si cette onzième journée de championnat ne serait pas entrée dans l'histoire du football français.

Attention au record de 2006-2007

Car avec 13 buts en neuf rencontres disputées, la L1 vient de vivre sa journée la plus triste et pauvre depuis.... 2015-2016 ! Il y avait également eu 13 buts inscrits mais cette fois en dix matchs disputés. On fera donc attention, dans les prochaines semaines, à ce que le nombre de 8 buts en une journée ne soit pas égalé. Il constitue le record de la L1 et c'était lors de la saison 2006-2007....

13 - Il n'y a eu que 13 buts marqués en 9 rencontres lors de cette 11e journée de Ligue 1, plus faible total depuis la 16e journée de la saison 2015/16 (13 en 10 matches). Radin. #Ligue1UberEats pic.twitter.com/zI5a3mGSNp — OptaJean (@OptaJean) November 5, 2023

