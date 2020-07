true

Dans les prochaines heures, Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) va signer au FC Lorient. L’épilogue d’un drôle de feuilleton estival.

Annoncé proche du Stade Brestois il y a encore quelques heures, Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) change finalement de destination. Comme révélé par Ouest-France, l’attaquant autrichien a finalement été détourné par le FC Lorient avec lequel il va s’engager pour cinq ans à l’issue de sa visite médicale (vraisemblablement mercredi). L’épilogue d’un dossier qui aura intéressé de nombreux clubs parmi lesquels l’OM, le FC Nantes, l’ASSE ou encore le RC Lens.

Lorient a écœuré le Stade Brestois avec une offre XXL !

Ce midi, « Le Télégramme » confirmait l’ultime coup de théâtre du dossier Grbic, mettant en avant le dégoût d’un club brestois qui était d’accord sur tout et pensait avoir remporté la bataille. Selon eux, les Merlus auraient « massivement augmenté ses offres de transfert et de salaire » entre dimanche et lundi pour provoqué le retrait des Bretons sur le dossier. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, Lorient serait allé jusqu’à 11 M€ bonus inclus et aurait donné un salaire à six chiffres au 2e meilleur réalisateur de Ligue 2 (17 buts).

Vous rendez-vous compte que pour un joueur de @Ligue2BKT (certes 2ème meilleur buteur avec 17 buts) un promu vient de mettre 11M€ bonus compris et donner un salaire à 6 chiffres… 6 chiffres 😳😳 vous rendez-vous compte de ce que ça peut coûter si ça s’avère être un flop ?? — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 7, 2020



Sur « Ouest-France », Grégory Lorenzi (directeur sportif du SB29) a confirmé que son club se retirait du dossier et qu’il en voulait beaucoup à toutes les parties… Y compris au joueur autrichien : « Le joueur nous avait donné sa parole, ses agents aussi, elle n’a pas été respectée. Samedi, le joueur nous a appelés pour nous dire qu’il venait à Brest, il a appelé le coach aussi et a même demandé si le numéro 7 ou le numéro 9 étaient disponibles. Il désirait l’un des deux. Moi quand je donne ma parole, je ne reviens pas dessus, Je ne m’attendais pas à ça ».

Souvenez-vous l’épisode Majeed Waris au Stade Rennais !

Dans le monde fou du Mercato, ce genre d’histoire n’est malheureusement pas un cas isolé… Et encore moins avec le FC Lorient. Cela rappelle déjà un précédent intervenu en 2015 avec les Merlus. A l’époque, Majeed Waris, alors à Trabzonspor, avait fait le voyage en direction du Stade Rennais où il devait signer avant d’être détourné sur le tarmac par le FCL. Une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque et créé le même type de polémique. Polémique dont Majeed Waris, aujourd’hui au RC Strasbourg, avait eu du mal à se défaire sur ses aventures suivantes…