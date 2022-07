FC Nantes, OM, Girondins – Mercato : un nouveau club de L1 débarque sur Sekou Mara

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Alors que plusieurs clubs comme le FC Nantes ou encore l'OM attendent d'y voir plus clair sur la situation des Girondins de Bordeaux (relégués pour l'heure en National 1) avant d'avancer leurs pions pour Sékou Mara (19 ans) et récupérer la pépite à moindre frais, un club de Ligue 1 pourrait bel et bien coiffer tout le monde au poteau en n'attendant pas la chute du club aquitain pour agir.

Si l'on en croit le 10 Sport, l'ESTAC, propriété du City Group, serait très intéressé par la venue de l'attaquant des Bleuets lors du dernier tournoi de Toulon. Le club aubois aurait même « intensifié son intérêt depuis quelques jours ».

Troyes prêt à sauver Bordeaux de la banqueroute ?

Il y a quelques jours, Sékou Mara – qui est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Bordeaux - ne s'interdisait rien pour son avenir : « Je suis sous contrat avec Bordeaux pour le moment. Après on ne sait pas de quoi est fait demain. Je vais continuer à bosser, tout donner sur le terrain et on verra ce que l’avenir me donne ».

Un gros transfert de Sékou Mara vers le club français du City Group pourrait rapprocher Bordeaux des 14 M€ dont il a besoin pour convaincre le CNOSF de le réintégrer en Ligue 2 pour la saison 2022-23. A noter que Media Foot assure que le LOSC est aussi très chaud pour récupérer Mara même si l'arrivée quasiment acté de Mohamed Bayo (Clermont) dans le Nord pourrait bien ruiner cette piste...