FC Nantes, OM – Mercato : Kita et Eyraud s’engouffrent dans un dossier craignos

L’OM et le FC Nantes sont à l’affût pour Pape Gueye, qui a reculé devant son transfert à Watford. Le milieu havrais de 21 ans aurait un agent sans scrupule.

Pape Gueye est un joueur très convoité au mercato. Le jeune milieu défensif du Havre (21 ans) avait signé un pré-contrat avec Watford, sauf que le dossier s’est complexifié entre-temps puisqque le joueur a décidé de se séparer de son représentant, Bakari Sanogo. Son nouveau conseiller, Me Pierre-Henri Bovis, a dénoncé de « possibles irrégularités autour du contrat. »

Le dossier a connu un nouveau rebondissement, hier, avec la prise de position publique du Havrais. « J’ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d’un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants, a expliqué Gueye dans un communiqué transmis à L’Équipe. Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu’aucune démarche administrative me concernant n’a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n’a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec Watford. »

En France, la situation contractuelle de Gueye est suivie par de nombreux clubs. Notamment par l’OM, le FC Nantes et le SCO d’Angers, qui serait proche de l’enrôler pour anticiper le possible départ de Baptiste Santamaria.

« L’avocat de Gueye ? Tout ce qui me fait détester le monde du foot »

Le quotidien sportif fait savoir ce lundi qu’à Angers, on ne nie pas les contacts, mais le club assure que rien n’est encore ficelé. Romain Molina donne de plus amples informations sur le dossier Gueye et celles-ci ne sont pas forcément très rassurantes. « L’avocat de Pape Gueye, c’est tout ce qui me fait détester le monde du foot, explique le journaliste indépendant sur Twitter. Je me montre (quitte à flinguer la réputation de mon joueur auprès des clubs étrangers), je fais croire aux gens pleins de trucs, je parle à la presse X 100, et, surtout, je fais l’agent. Les avocats/agents divisant les familles et jouant avec la presse pour avoir bonne image, c’est la grande mode… »