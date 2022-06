FC Nantes, OM, OL, LOSC - Mercato : la porte s'ouvre pour Mara (Bordeaux), les Canaris et les Marseillais distancés ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si les Girondins de Bordeaux envisageaient de construire autour de Sékou Mara (19 ans) et que le jeune buteur a fait savoir qu'il était prêt à rester, tout porte à croire que le club aquitain ne sera pas forcément maître de son destin sur le dossier.

En effet, alors que Bordeaux a grand besoin d'argent, Mara – qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 et est l'un des joueurs les plus bankables de l'effectif – pourrait être sacrifié selon Sud-Ouest. David Guion se serait même entretenu avec Sékou Mara lors du tournoi de Toulon pour lui faire part, à son grand regret de cette situation. Une situation que le jeune buteur accepte, lui même décrit comme « ouvert à l'idée d'un départ ».

En revanche, au rayon des clubs en lice, le média local a retiré le FC Nantes et l'OM des candidats crédibles à sa signature. On y apprend en revanche que l'OL, l'AS Monaco, le RC Strasbourg, le LOSC ou encore le Bayer Leverkusen se sont tous renseignés à des degrés divers. Comme révélé par la presse italienne, le Milan AC l'a également supervisé avec l'équipe de France U20 lors du Tournoi Maurice-Revello.

