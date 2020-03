FC Nantes, OM : Pallois a trouvé bien plus fort que Benedetto au LOSC

true

Le LOSC a fait forte impression dimanche à la Beaujoire. Très solides et bien équilibrés, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés sur un but de la tête de Benjamin André peu avant l’heure de jeu et n’ont jamais vraiment tremblé (1-0).

L’impression de puissance dégagée par le LOSC, déjà relevée par Dimitri Liénard au RC Strasbourg récemment, a frappé Nicolas Pallois de plein fouet. Une semaine après avoir vaincu l’OM à l’Orange Vélodrome, le défenseur centra du FC Nantes a en effet connu les pires difficultés devant le virevoltant Victor Osimhen.

Osimhen a donné une leçon à Pallois

« Le Nigérian lui a pris tous les ballons de la tête, relève L’Équipe, qui a attribué la note médiocre de 3/10 à Pallois. Le capitaine nantais n’était pas dans un grand jour puisqu’il a commis un nombre incalculable de fautes et de mauvaises relances. Très surprenant. » Non content d’être passé au travers, ce même Pallois a fustigé ses attaquants après la rencontre. Encore plus surprenant…