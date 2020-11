FC Nantes : Pallois, Louza, Simon... Gourcuff annonce des bonnes nouvelles !

Abdoulaye Touré était en conférence de presse à la veille du choc contre le RC Lens à Bollaert (19h). « Lens, ils font un très bon début de saison pour une équipe qui vient de monter. On va bien se préparer parce que ce n'est pas un match facile. On va là-bas pour ramener des points, on y va avec des idées bien définies, a fait savoir le milieu du FC Nantes. Ce sont des points bonus car il s’agit d’un match en retard. »

🗣 Christian Gourcuff : "Il nous manque encore de la de la constance, de la maîtrise, des temps forts et faibles, pour franchir un pallier." #RCLFCN pic.twitter.com/XS5pl1fPsk — FC Nantes (@FCNantes) November 24, 2020

Optimisme pour Simon samedi à Marseille

De son côté, Christian Gourcuff a donné quelques bonnes nouvelles à propos de son effectif. « La bonne nouvelle, qui était espérée, c'est le retour de Nicolas Pallois et aussi celui d’Imran Louza, qui a purgé son match de suspension. Pour Moses Simon, on est optimiste pour samedi à Marseille. » Au point de vue de la préparation, l’entraîneur du FC Nantes veut que son équipe progresse à plusieurs niveaux après le nul de dimanche face au FC Metz à la Beaujoire (1-1).

Gourcuff reste positif après Metz

« L'analyse du match face à Metz est quand même positive, encore plus avec le recul, a-t-il poursuivi. Évidemment, sur le coup, la frustration et la déception dominaient. Ce sont des matchs qu'il faut qu'on gagne mais il y a des choses positives. Il nous manque encore de la constance, de la maîtrise des temps forts et faibles pour franchir un pallier. On doit encore progresser. Il y a encore des pertes de balles que l'on doit éviter, c’est une question de maturité et de concentration. »