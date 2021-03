FC Nantes : Pierre Ménès met Kombouaré en garde avec le Stade de Reims

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Un coup pour rien. Hier, le Nîmes Olympique et le FC Nantes se sont télescopés dans le match de la peur comptant pour la 27e journée de Ligue 1 (1-1). Aux Costières, ce sont pourtant les Canaris qui se sont montrés les plus entreprenants en premiers avec une nouvelle réalisation de Ludovic Blas (27e).

Les hommes d’Antoine Kombouaré ont ensuite trop reculé et ce qui devait arriver arriva lorsque Koné égalisa après avoir fixé Alban Lafont (76e). Avec ce résultat, il n’y a aucune avancée pour les deux formations au classement, le NO restant au 18e rang... juste devant le FC Nantes pour un petit point. Pierre Ménès a fait le résumé de cette opération blanche.

« Reims, l'équipe la plus rasoir de Ligue 1 »

« Dans le match de la peur entre Nîmes et Nantes, Blas a ouvert le score après une belle action de Kolo Muani, avant que les Gardois n’égalisent grâce à un coup de billard pour un nul qui n’arrange personne », a-t-il constaté sur son blog. Mercredi, le FC Nantes reçoit le Stade de Reims à la Beaujoire (21h) alors que le NO se déplace à Nice (19h) pour le compte de la 28e journée de L1. Sur les prochains adversaires des Canaris, Ménès a eu un mot peu agréable : « Reims-Montpellier a confirmé l’équipe champenoise dans son statut d’équipe la plus rasoir de Ligue 1. » Kombouaré et consorts sont prévenus, gare à ne pas se couper.