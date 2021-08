FC Nantes, PSG, ASSE, LOSC – Mercato : Kolo Muani doublé par Kalimuendo pour sa priorité ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Avec l'arrivée annoncée de Lionel Messi au PSG, Arnaud Kalimuendo risque de voir ses perspectives de temps de jeu sérieusement obstruées. Pour plusieurs clubs, il s'agit d'une sacrée aubaine.

Si le RC Lens – qui a déjà recruté Wesley Saïd en pointe – ne bougera pas pour faire revenir le « Titi », l'ASSE, le LOSC ou encore le Bétis Séville sont à l'affût pour l'ex « super sub » des Sang et Or (8 buts, 6 passes décisives la saison passée). Les trois clubs ont été rejoint par un concurrent sérieux de Bundesliga.

L'Eintracht prêt à tenter le coup pour Kalimuendo ?

En effet, selon l'excellent compte Twitter MSV Foot, l'Eintracht Francfort serait aujourd'hui sur les rangs pour accueillir Arnaud Kalimuendo et souhaiterait profiter de l'opération Messi pour boucler un « transfert définitif » du natif de Suresnes.

Si cela se confirme, ce serait une très mauvaise nouvelle pour Randal Kolo Muani, lequel a fait du club allemand sa priorité en cas de départ du FC Nantes. Rappelons que l'Eintracht Francfort et les Canaris ne se sont pas entendus sur l'indemnité de transfert pour racheter la dernière année de contrat de « RKM », lequel envisage de signer libre dans six mois...

D’après mes informations, l’Eintracht Francfort serait intéressé par Arnaud Kalimuendo, le club allemand voudrait de préférence un transfert définitif. #PSG #EintrachtFrankfurt [✍?¬ンモ] pic.twitter.com/QP6YTuzFvW — ?￰ンルホ? ?￰ンルᄂ?￰ンルᄅ ? (@MSVFoot) August 7, 2021