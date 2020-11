FC Nantes – PSG (0-3) : les 3 Tops et les 3 Flops du match

Les Tops :

Kylian Mbappé (PSG)

Convoqué par l'arbitre Hakim El Hadj dans le bureau avec Leonardo et Marquinhos, Mbappé n'a pas digéré le penalty oublié sur lui à l'issue d'une première période décevante du PSG. Il a encore eu une réponse de champion en fixant Jean-Charles Castelletto pour offrir un but à Ander Herrera (47e). Il a ensuite transformé le penalty du 2-0 qu'il avait lui-même provoqué (65e). L'orgueil du champion avant de sortir quelques minutes plus tard après une alerte à la cuisse (75e).

Keylor Navas (PSG)

Dans une grande équipe, il faut un grand buteur et un grand gardien. Le PSG a les deux. En sortant le penalty de Kader Bamba (70e) quelques minutes seulement après que Mbappé a transformé le sien, le Costaricien a écrit le scénario plus tranquille de la fin de partie.

Randal Kolo Muani (FC Nantes)

Pour ce qui était sans doute l'un de ses premiers gros tests en Ligue 1, l'ancien Boulonnais a marqué des points, justifiant son nouveau statut d'international Espoirs. Entre sa vitesse, son culot et sa qualité de dribble, « RKM » a bougé l'arrière-garde francilienne. Moins en vue lors du second acte à l'image d'un Nantes qui a baissé le pied.

Les Flops :

Moses Simon (FC Nantes)

Ce n'était pas le jour de Moses Simon avec les Canaris. Le Nigérian a d'abord manqué une balle de 1-0 immanquable (25e). Il s'est ensuite blessé aux adducteurs en tirant un corner avant de céder sa place à Kader Bamba. Mauvaise soirée.

Abdou Diallo (PSG)

Titularisé aux côtés de Danilo en défense centrale, Abdou Diallo a passé une première période difficile. Il se fait d'abord déposer dans la surface par Randal Kolo Muani (16e) avant d'offrir une occasion en or à l'international Espoir (35e).

Hakim El Hadj (arbitre) et le cirque VAR

Mais à quoi sert donc le car régie ? On peut se poser des questions (et il est probable que Christian Gourcuff trouve d'ailleurs à redire en conférence de presse...). En première période, Dennis Appiah aurait pu provoquer un penalty sur Kylian Mbappé (45e) mais c'est Jean-Charles Castelletto qui est sanctionné pour une compensation sur le Champion du Monde (65e). Et les Nantais récupèrent dans la foulée la compensation de la compensation pour un tacle glissé parfaitement licite de Colin Dagba (69e). Penalty raté par Kader Bamba...