FC Nantes, PSG, OM, ASSE : coup de théâtre pour l’interdiction de déplacement des supporters !

La mort du supporter nantais samedi en marge du math entre le FC Nantes et l’OGC Nice (1-0) va entraîner de lourdes conséquences pour la tenue des matches en France. Quel que soit le niveau de risques (de 1 à 5) pour les 15e et 16e journées de Ligue 1, ce week-end et le prochain, mais aussi pour les rencontres de Coupe de France avec des clubs de Ligue 2 en cette fin de semaine, il n’y aura pas de supporters visiteurs autorisés à se déplacer.

Les associations de supporters réunies en justice ?

C’est la décision, qui doit encore être actée définitivement, prise par l’État en accord avec les instances du football (Ligue et Fédération). Cette intensification prochaine des interdictions de déplacements de supporters visiteurs, qui sera actée par des arrêtés ministériels, pourrait toutefois poser des problèmes juridiques sur son existence légale. Selon L’Équipe, certains décideurs s’en inquiètent et craignent qu’elles soient attaquées en justice par des associations de supporters. Rien ne semble donc encore gravé dans le marbre.

