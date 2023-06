FC Nantes, PSG, OM, Stade Rennais : Labrune avance sur les droits TV et envoie une pique aux clubs européens

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Les finances et le sportif. Tel est le calendrier de Vincent Labrune, le patron de la LFP. On l'a appris ce matin, le Conseil d'administration de la Ligue a ainsi validé la date de lancement du prochain appel d’offres concernant les droits TV du football français (L1, L2, National) pour la période 2024-2028. Ce sera le 12 septembre à 2023.

Quant au sportif, Labrune s'est offert une pique sur la saison compliquée des clubs français engagé en Europe. En Ligue des Champions, l’OM ne passa pas les poules et le PSG fut éliminé en 8ème de finale. En Ligue Europa, les trois clubs engagés : Monaco, Rennes et Nantes ont été sortis en 16ème de finale. En Ligue Europa Conférence, Nice n’a pas dépassé les quarts de finale. Seule consolation, la France n’a pas perdu sa 5ème place au classement UEFA.

« Le pire était possible »

C’est ce qu’a déclaré Vincent Labrune à propos de l'indice UEFA au journal l’Equipe. En effet, si West Ham avait perdu sa demi-finale de Ligue Europa Conférence contre l’AZ Alkmaar, les Pays-Bas seraient alors passés devant la France au classement UEFA, synonyme de perte d’une place européenne en Ligue 1. Le président de la Ligue Professionnelle de Football n’est pas satisfait de la prestation des clubs français : « La performance européenne de nos clubs (sur ce qui lui a le plus déplu cette saison). On a fait une mauvaise saison, mais malgré tout, on a conservé notre cinquième place essentielle pour le développement de notre projet. L’année où on passe à 18 clubs, on en aura sept en Coupe d’Europe. » a-t-il confié à l’Equipe.

Espérons que le discours soit différent pour la saison à venir.