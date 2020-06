FC Nantes, PSG : Sylvain Armand, premier d’un coup de balai au Stade Rennais ?

true

L’arrivée de Nicolas Holveck à la présidence du Stade Rennais va engendrer quelques tours de vis qui pourraient être fatals à certains anciens collaborateurs d’Olivier Létang.

Le Stade Rennais entame sa révolution de palais. En février dernier, le départ d’Olivier Létang pourrait avoir été le premier d’une longue série. Jeudi, on apprenait ainsi que Sylvain Armand allait payer ses dissensions avec Julien Stéphan et quitter le navire breton. L’ancien défenseur du FC Nantes et du PSG ne devrait pas être le seul collaborateur sacrifié avant la saison prochaine.

À la formation, comme déjà évoqué plus tôt ce matin, Denis Arnaud serait aussi visé. Selon la Dépêche du Midi, le Toulousain Denis Zanko aurait le profil recherché pour remplacer celui qui a été nommé en janvier dernier. Didier Roudet et Benoît Muller, respectivement directeur général adjoint et directeur financier, pourraient aussi faire les frais d’une réorganisation.

Roudet et Muller prochains sur la liste ?

Si Holveck a déjà annoncé vouloir s’appuyer sur « l’aide précieuse » de Roudet, celui-ci s’est récemment signalé par certaines maladresses. « Des propos tenus à un joueur en pleine renégociation de contrat (Hamari Traoré), en visioconférence devant ses partenaires, ont par exemple interpellé, explique L’Équipe. Au point que certains se demandent si l’ancien directeur administratif du RC Lens, resté proche de Létang, n’envisage pas un départ qui pourrait convenir aux deux parties. »