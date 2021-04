FC Nantes, RC Lens, ASSE, Puel, Benzema... Participez à notre nouvel espace de débat

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Didier Deschamps a-t-il raison de se passer de Karim Benzema ? Les Verts doivent-ils continuer avec Claude Puel ? Les Canaris vont-ils se maintenir ? Le RC Lens va-t-il retrouver l'Europe ? Le PSG peut-il éliminer le Bayern Munich ? Le duo Sampaoli – Longoria peut-il permettre à l'OM de jouer le podium l'an prochain ? Rudi Garcia doit-il continuer sur le banc de l'OL la saison prochaine ? Le Stade Rennais de Genesio peut-il aller chercher le Top 5 ?

Grande nouveauté sur les médias Men's Up Life (But ! Football Club, Onze Mondial, Quinze Mondial, Foot National, Men's Up, Auto News, Le Blog Auto) : il vous sera désormais possible de réagir, débattre donner votre avis sur les grandes questions d'actualité.

Grâce à notre partenaire Logora, un espace vous est désormais ouvert alors devenez le meilleur débatteur de la semaine, gagnez des badges, obtenez des avis favorables et des disciples... Bref, faites-vous connaître : nous n'attendons que ça...

Pour accéder à l'espace débat Men's Up Life, c'est ici que ça se passe !